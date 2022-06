Berufliche Weiterbildung an der Volkshochschule

Rhein-Pfaz-Kreis/Schifferstadt. Umfassende und aktuelle Kenntnisse der Finanzbuchführung gehören zu den wichtigsten Voraussetzungen, um betriebliche Buchungsvorgänge gezielt bearbeiten und sinnvoll auswerten zu können. Frauen, die sich in der Finanzbuchführung qualifizieren möchten, erhalten ab 17. September 2022 bei der Volkshochschule des Rhein-Pfalz-Kreises im Bildungszentrum Schifferstadt auch ohne Vorkenntnisse und Berufserfahrung grundlegende Kenntnisse der Buchführung und Einblick in steuerliche Pflichten eines Unternehmens. Der Kurs kann auch zur Auffrischung oder Ergänzung bereits vorhandener Kenntnisse besucht werden. Inhalte sind Grundlagen der Buchführung, Grundlagen der Bilanz und Inventur, Organisation der Buchführung, Buchen aller laufenden und gängigen Geschäftsfälle über Bestands-, Erfolgs- und Privatkonten, Berücksichtigung von nicht und beschränkt abzugsfähigen Betriebsausgaben, Buchen von Personalkosten im Bruttolohnverfahren und Buchen der Umsatzsteuer unter Berücksichtigung steuerrechtlicher Vorgaben (Inland). In zahlreichen Beispielen und Übungsaufgaben aus der betrieblichen Praxis wird das neu erworbene Wissen direkt eingesetzt und geübt. Das Seminar umfasst 15 Termine, jeweils samstags von 9 bis 12 Uhr. Die Gebühr beträgt 162 Euro inkl. Lehr- und Übungsbuch, wenn mindestens acht Frauen teilnehmen, denn der Kurs kann wegen finanzieller Förderung aus Mitteln des Landes Rheinland-Pfalz zur Gleichstellung von Mann und Frau ab acht Teilnehmerinnen zu einer günstigeren Gebühr angeboten werden. Bei einer geringeren Teilnehmerzahl ist die Gebühr höher. Am Ende des Kurses besteht die Möglichkeit, eine Xpert Business Prüfung abzulegen (Prüfungsgebühr 75 Euro). Bei bestandener Prüfung wird ein Zertifikat ausgestellt. Interessierte Frauen lädt die vhs Rhein-Pfalz-Kreis zu einem Infoabend am Donnerstag, 7. Juli 22, um 18 Uhr ins Bildungszentrum Schifferstadt, Neustückweg 2 ein. Anmeldungen für den Infotermin und Beratung sind unter E-Mail tina.mueller@kvhs-rpk.de oder Tel. 06235 6022 möglich, Anmeldungen für den Kurs online unter www.vhs-rpk.de (Kursnummer G505012S01) oder unter E-Mail vhs@schifferstadt.de bzw. Tel. 06235 44 593 (vorm.).

Qualifizierung in der Finanzbuchführung: DATEV (für Frauen)

Dieser Kurs der Volkshochschule des Rhein-Pfalz-Kreises vermittelt Frauen mit Vorkenntnissen, die sich in der Finanzbuchführung weiterbilden möchten, ab 29. Juni 2022 mittwochs und freitags von 17.30 bis 21.30 Uhr im Bildungszentrum Schifferstadt, Neustückweg 2 systematisch und anwendungsbezogen die Kenntnisse und Fertigkeiten zur gezielten Nutzung der DATEV Buchführungssoftware. Ziele des Kurses sind das Beherrschen der Struktur und Systemlogik der praktischen Buchführung mit DATEV am PC, die Fertigkeit, mit der DATEV Software selbstständig zu arbeiten, alle laufenden Geschäftsvorfälle zu buchen und einen Jahresabschluss zu erstellen, sowie aussagekräftige Auswertungen zu erzeugen und zu interpretieren. Die Gebühr beträgt 158 Euro ab acht Anmeldungen bzw. 247 Euro, wenn weniger Personen teilnehmen. Ein Lehrbuch ist inklusive. Voraussetzung für die Teilnahme sind Kenntnisse und Fähigkeiten, wie sie in den Modulen Finanzbuchführung 1 und 2 (Xpert Business) vermittelt werden und grundlegende Computerkenntnisse. Am Samstag, 27. Juli besteht die Möglichkeit, eine Xpert Business Prüfung abzulegen (Prüfungsgebühr 75 Euro). Bei bestandener Prüfung erhalten die Teilnehmenden ein Zertifikat. Anmeldungen nimmt die vhs bis zum 22.06.22 online unter www.vhs-rpk.de (Kursnummer G505015S01) oder unter E-Mail vhs@schifferstadt.de bzw. Tel. 06235 44 593 (vorm.) entgegen. Weitere Infos und Beratung unter Tel. 06235 6022 bzw. E-Mail tina.mueller@kvhs-rpk.de.

Meister der Hauswirtschaft (inkl. Ausbilderschein)

Wer in der Hauswirtschaft ausgebildet ist und über zwei Jahre Berufserfahrung verfügt, kann sich ab 29. September 2022 bei der Volkshochschule des Rhein-Pfalz-Kreises als Meister der Hauswirtschaft weiterbilden. Hauswirtschaftsmeister sind gefragte Fach- und Führungskräfte. Sie übernehmen Tätigkeiten in leitender, beratender, anleitender Funktion und bilden Fachkräfte aus. Der Vorbereitungslehrgang auf die Prüfung vor der ADD (Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion) läuft immer donnerstags von 17.30 bis 21.30 Uhr (zusätzlich wenige Samstage) im vhs-Bildungszentrum in Schifferstadt und in der Rudolf-Wihr-Realschule Plus in Limburgerhof. Der arbeitspädagogische Teil der Ausbildung (Ausbildung der Ausbilder) ist im Lehrgang enthalten. Dieser findet zu Lehrgangsbeginn statt und kann auch separat belegt werden. Nach ca. einem Jahr wird die entsprechende Prüfung zum Nachweis der Berufs- und Arbeitspädagogik ebenfalls über die ADD angeboten. Am Ende des Lehrgangs wird ein Arbeitsprojekt im Bereich „Hauswirtschaftliche Versorgungs- und Betreuungsleistungen“ erstellt und im Anschluss präsentiert. Die Projektdauer beträgt 6 Monate. Die Meister-Prüfung vor dem Prüfungsausschuss der ADD findet im Frühjahr 2025 statt. Die Gebühr beträgt 2520 Euro, Ratenzahlung ist möglich. Ein Zuschuss bzw. eine Förderung gemäß Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz („Aufstiegs-Bafög“) kann beantragt werden. Die Volkshochschule lädt interessierte Personen am Donnerstag, 30. Juni, um 18.00 Uhr ins Bildungszentrum Schifferstadt, Neustückweg 2 zu einem Infoabend ein. Weitere Informationen sind auch online unter www.vhs-rpk.de zu finden (Kursnummer G508067Z01). Ansprechpartnerinnen sind Ulrike Ehmann, Tel. 0621 5909 3420, E-Mail ulrike.ehmann@ kv-rpk.de (Anmeldung Infotermin und Lehrgang) und Tina Müller, Tel. 06235 6022, E-Mail tina.mueller@kvhs-rpk.de (Beratung).