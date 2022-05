Neue VHS-Kurse in Schifferstadt starten

Am Samstag, 11. Juni 2022 beginnt um 10:00 Uhr der Kurs „Jonglieren für Jung und Alt (Wochenendworkshop)“ im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2. Der Kurs umfasst 2 Termine, jeweils Samstag und Sonntag von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Jonglieren trägt zur Verbesserung der Motorik und der Geschicklichkeit bei; es trainiert Muskulatur und Gehirn gleichzeitig. In diesem Kurs erlernen Sie mit Spaß und Leichtigkeit die Kunst des Jonglierens – bei geeignetem Wetter unter freiem Himmel. Willkommen sind nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder ab 8 Jahren. Gearbeitet wird mit zahlreichen Requisiten wie Bällen, Ringen, Tüchern, Keilen etc. sowie verschiedenen Zirkustechniken wie Balance, Rola Bola oder Diabolospiel. Zum Schluss sollten alle Teilnehmenden das Jonglieren so beherrschen, dass es zu einem Teil ihrer Freizeitgestaltung werden kann. Es werden maximal 8 Anmeldungen entgegengenommen. Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235/44-593 melden.

Drehen auf der Töpferscheibe am Wochenende VI Am Freitag, 10. Juni 2022 beginnt um 18:00 Uhr der Kurs „Drehen auf der Töpferscheibe am Wochenende VI“ Schifferstadt, vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2. Der Kurs findet an 4 Terminen von Freitag bis Sonntag, statt. Der letzte Termin ist am Samstag, 25. Juni 2022 von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr. Ton und Glasur werden mit der Dozentin nach Verbrauch abgerechnet. Vorkenntnisse im Töpfern sind Voraussetzung. Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235/44-593 melden.

Hilfe! Jetzt habe ich ein Tablet (Android). Und nun? Am Samstag, 04. Juni 2022 beginnt um 10:00 Uhr der Kurs „Hilfe! Jetzt habe ich ein Tablet (Android) Und nun?“ im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2. Der Kurs umfasst 2 Termine, jeweils von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr. Sie haben ein Tablet bekommen oder gekauft? Und Sie wissen jetzt nicht, wie Sie es einsetzen können? Dann sind Sie in diesem Kurs genau richtig. Als absoluter Neuling erlernen Sie die grundlegenden Funktionen und haben ausreichend Zeit, diese in aller Ruhe einzuüben. Es werden u.a. folgende Fragen geklärt: – Wofür sind die ganzen Tasten und Knöpfe am Tablet? – Wie benutzt man den Bildschirm und die Tastatur? – Was bedeuten diese Symbole auf dem Bildschirm und brauche ich sie alle? – Wie nehme ich wesentliche Einstellungen vor? – Wie komme ich in das Internet und was kann ich da alles machen? – Wie unterhalte (chatte) ich mich mit meiner Familie und meinen Freunden? Diesen und weiteren Fragen gehen wir auf den Grund und nehmen Ihnen die Angst etwas falsch zu machen. Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235/44-593 melden.

JKS: Offene Kreativwerkstatt (6-10 Jahre) Am Freitag, 03. Juni 2022 beginnt um 16:00 Uhr der Kurs „JKS: Offene Kreativwerkstatt (6-10 Jahre) im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2. Die Termine finden jeweils am 03.06.2022, 10.06.2022, 17.06.2022, 24.06.2022, 01.07.2022, 08.07.2022 und am 15.07.2022, jeweils von 16:00 Uhr bis 17:30Uhr, statt. Möglich ist die Anmeldung für alle Termine, sowie für die jeweiligen Einzeltermine. In der Offenen Werkstatt dürft ihr Malen, Zeichnen, Schnippeln und Kleben. Ihr lernt einfache Drucktechniken kennen und könnt Skulpturen aus verschiedenen Materialen herstellen. Ronja Job bringt immer ein paar Ideen für euch mit, wenn ihr aber etwas anderes arbeiten wollt – in einer anderen Technik oder zu einem anderen Thema – hilft sie euch, diese Ideen umzusetzen. Die Offene Werkstatt bietet einen wettbewerbsfreien, geschützten Rahmen zum künstlerischen Arbeiten und Experimentieren. Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235/44-593 melden.

Meine erste Jimdo-Homepage – ohne Programmierkenntnisse – für Anfänger Am Dienstag, 31. Mai 2022 beginnt um 18:00 Uhr der Kurs „Meine erste Jimdo-Homepage – ohne Programmierkenntnisse – für Anfänger“ im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2. Der Kurs umfasst 4 Termine, jeweils von 18:00 Uhr bis 20:15 Uhr. Mit Jimdo erstellen Sie eine komplette Homepage ohne technisches „Gefummel“, Patches oder Updates: Eine Jimdo-Homepage funktioniert immer und ist im selben Moment, in dem sie erstellt wird, online – auf allen Geräten. Sie werden nur schwer ein anders System finden, welches man schneller erlernt und versteht als Jimdo. Kursinhalte: – Kurzer Ausflug ins SEO-Land – Welches Design passt zu mir? – Der Jimdo-Baukasten und ich – die ersten Schritte – Meine Homepage wächst und gedeiht – Bilder, Texte & Videos einbinden In diesem Kurs richtet jeder seine eigene Homepage ein und kann diese auf Wunsch online schalten. Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235/44-593 melden.

MS WORD Grundkurs Am Montag, 30. Mai 2022 beginnt um 17:30 Uhr der Kurs „MS WORD Grundkurs“ im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2. Der Kurs umfasst 3 Termine, jeweils von 17:30 Uhr bis 20:30 Uhr. In diesem Kurs erlernen Sie die grundlegenden Techniken der Textverarbeitung an konkreten praxisnahen Beispielen, um ansprechende Dokumente wie Briefe, Lebensläufe, Einladungen etc. erstellen zu können. Inhalte: Arbeitsoberfläche – Markieren – Erfassen und Bearbeiten von Texten – Korrektur – Textbausteine – Dateiverwaltung – Formatieren von Dokumenten – Aufzählung und Nummerierung – Kopf- und Fußzeilen – Layout – Drucken. Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235/44-593 melden.

CEWE Fotobuch – Fotos mit Fotobüchern schön präsentieren Am Samstag, 28. Mai 2022 beginnt um 10:00 Uhr der Kurs „CEWE Fotobuch – Fotos mit Fotobüchern schön präsentieren“ im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2. Der Kurs umfasst 2 Termine, jeweils samstags von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr. Sie würden gerne ein Fotobuch mit Ihren schönsten Erinnerungen erstellen und wissen nicht wie? In diesem Kurs lernen Sie Schritt für Schritt wie Sie im Handumdrehen ein schönes Fotobuch kreieren und Ihre Bilder geordnet und ansprechend zu präsentieren. Mit Hilfe der kostenlosen Fotobuch-Software von CEWE lassen sich Ihre Bilder von Urlaub, Familienfest oder Hobby zu einem individuellen Buch zusammenstellen und eindrucksvoll präsentieren. Die Fotos werden am PC ausgewählt, bearbeitet und zusammengestellt, so dass daraus dann Ihr gebundenes Buch erstellt wird. In diesem Kurs lernen Sie anhand mitgebrachter Fotos Schritt für Schritt wie es funktioniert. Es wird Ihnen vermittelt, wie Sie ein Fotobuch anlegen und wie Sie die unterschiedlichen Gestaltungsmöglichkeiten nutzen können. Dabei wird auch auf den Bestellvorgang von Papierabzügen und Fotogeschenken eingegangen. Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235/44-593 melden.

Fit im Büroalltag – MS POWER POINT (für Frauen) Am Freitag, 27. Mai 2022 beginnt um 15:00 Uhr der Kurs „Fit im Büroalltag – MS POWER POINT (für Frauen)“ im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2. Der Kurs umfasst 2 Termine, jeweils freitags von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr. Sie planen nach einer längeren Pause die Rückkehr in das Berufsleben? Sie wollen Ihr Wissen für die Arbeitsabläufe in Büros auf den neuesten Stand bringen? In diesem Kurs werden die wichtigsten Grundlagenkenntnisse für den Büroalltag vermittelt und vertieft. Er richtet sich dabei speziell an Frauen, die längere Zeit nicht berufstätig waren und aktuelle EDV Kenntnisse für einen (Wieder-) Einstieg erwerben möchten. Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235/44-593 melden.