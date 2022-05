Am Freitag, 6. Mai 2022, beginnt um 16:00 Uhr der Kurs „Jugendkunstschule: Offene Kreativwerkstatt (6-10 Jahre)“ im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2. Der Kurs umfasst insgesamt elf Termine, jeweils freitags von 16:00 Uhr bis 17:30 Uhr. In der Offenen Werkstatt dürft ihr Malen, Zeichnen, Schnippeln und Kleben. Ihr lernt einfache Drucktechniken kennen und könnt Skulpturen aus verschiedenen Materialen herstellen. Ronja Job bringt immer ein paar Ideen für euch mit. Wenn ihr jedoch etwas anderes arbeiten wollt – in einer anderen Technik oder zu einem anderen Thema – hilft sie euch, diese Ideen umzusetzen. Die Offene Werkstatt bietet einen wettbewerbsfreien, geschützten Rahmen zum künstlerischen Arbeiten und Experimentieren. Eine Anmeldung ist für alle elf Termine oder auch für Einzeltermine möglich.

L’échange franco-allemand: ein Austausch mit Franzosen aus der Partnerstadt Am Montag, 9. Mai 2022, beginnt um 17:30 Uhr der Kurs „L’échange franco-allemand: ein Austausch mit Franzosen aus der Partnerstadt“ in Dudenhofen in der Realschule plus, statt. Der Kurs umfasst zehn Termine, jeweils von 17:30 Uhr bis 19:00 Uhr. Mainvilliers, eine französische Partnergemeinde von Römerberg, sucht den sprachlichen Austausch mit deutschen Sprachlernern, die in ihrem Französischkurs ebenfalls den Austausch mit „echten Menschen“ suchen. In diesem Kurs werden verschiedene Kommunikationswege mit der französischen Gruppe ausprobiert – Briefe und Postkarten schreiben, ein E-Mail Austausch, per Telefon oder eine Videokonferenz! Authentische Sprache in authentischen Situationen! Osez-le et soyez-y! Vorkenntnisse auf mindestens Stufe A2 werden empfohlen. Sie müssen nicht aus Römerberg kommen oder Mitglied des Partnerschaftsvereins sein, um teilzunehmen! Interesse am Austausch, Kommunikationsbereitschaft und Spaß an der französischen Sprache sind ausreichend. Anmeldungen und Informationen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich.

Chinesisch für Anfängerinnen und Anfänger Am Donnerstag, 5. Mai 2022, beginnt um 19:00 Uhr der Kurs „Chinesisch für Anfänger*innen“ in Limburgerhof in der Rudolf-Wihr-Realschule plus. Der Kurs umfasst zehn Termine, jeweils von 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr. Dieser Kurs richtet sich an Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich für die chinesische Sprache interessieren. Schwerpunkte liegen dabei auf alltäglichen Situationen und den dazugehörigen Wörtern und ihrer Aussprache, sowie den kulturellen Aspekten. Es sind keine sprachlichen Voraussetzungen nötig. Anmeldungen und Informationen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich.

Was ist eigentlich dieses SEO und brauche ich das wirklich für meine Webseite? Am Mittwoch, 11. Mai 2022, beginnt um 18:00 Uhr der Kurs „Was ist eigentlich dieses SEO und brauche ich das wirklich für meine Webseite?“ im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2. Der Kurs umfasst drei Termine, jeweils von 18:00 Uhr bis 20:15 Uhr. Hier erhalten Sie einen Einblick in die suchmaschinenfreundliche Optimierung Ihrer Internetseite. SEO-Kenntnisse sind bereits heute in der Planungsphase für die eigene Internetseite wichtig; auch bereits bestehende Webseiten können mit ein paar Maßnahmen verbessert werden. Kursinhalte: Was ist Search Engine Optimierung und was sind Keywords? Welche „Regeln“ sind zu beachten? Wie macht man seine eigene Webseite (im Internet) bekannt? Was macht die Google Search Console? Abfragen, Analysen, Tools Diese und andere Themen werden wir in diesem Kurs behandeln. Hinweis: Wir werden die Optimierungen auf einer Beispiel-Jimdo-Webseite durchführen; eigene Webseiten sind gerne willkommen.

Rücksicht auf den Rücken! Übungen zum Wohl der Wirbelsäule III Am Dienstag, 17. Mai 2022, beginnt um 18:45 Uhr der Kurs „Rücksicht auf den Rücken! Übungen zum Wohl der Wirbelsäule III“ im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2. Der Kurs umfasst zehn Termine, jeweils von 18:45 Uhr bis 19:45 Uhr. Dieser Kurs vermittelt Ihnen, wie Sie auf schonende Weise effizient ihren Rücken stärken können. Sie lernen, mit gezielter Wirbelsäulengymnastik, Wahrnehmungsübungen und Anleitungen zur Entspannung den notwendigen Ausgleich für die Belastungen Ihres Rückens im Alltag zu schaffen. Praxisnahe Tipps werden durch Informationen über die Zusammenhänge ergänzt. Ziel ist die Förderung Ihrer Gesundheit und die Vermeidung von Rückenbeschwerden. Um eine Therapie handelt es sich nicht. Falls Sie akut unter Rückenschmerzen leiden, ist eine Rücksprache mit Ihrem Arzt sinnvoll. Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235 44-302 oder 44-305 melden.

„Photoshop Elements“ (Crashkurs): Bilder und Fotos bearbeiten Am Montag, 16. Mai 2022, beginnt um 18:00 Uhr der Kurs „“Photoshop Elements“ (Crashkurs): Bilder und Fotos bearbeiten“ im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2. Der Kurs umfasst zwei Termine, jeweils von 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr. Fotografieren mit der Digitalkamera ist leicht. Aber wissen Sie, wie Sie Ihre Bilder im Computer so bearbeiten, dass sie gut aussehen und gedruckt oder verschickt werden können? In dem Seminar lernen Sie, wie Sie mit dem Programm „Adobe Photoshop Elements“ aus Ihren Aufnahmen tolle Bilder machen. Das Gelernte kann selbstverständlich auch mit anderen Programmen angewendet werden. Inhalte des Kurses sind: Bilder in den Computer/zur Bearbeitung vorbereiten, Bildbereiche auswählen und ausschneiden, Bilder im digitalen Labor bearbeiten, Bildauflösung und Dateigröße für Druck und Internet. Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235 44-302 oder 44-305 melden.

Landschaftsfotografie in der Karlstalschlucht Am Freitag, 6. Mai 2022, beginnt um 17:30 Uhr der Kurs „Landschaftsfotografie in der Karlstalschlucht. Der Kurs umfasst zwei Termine, jeweils von 17:30 Uhr bis 22:00 Uhr. Der erste Termin findet in Johanniskreuz statt. Dieser Kurs richtet sich an Interessierte, die bereits einen Grundkurs Fotografie absolviert haben oder über vergleichbare Vorkenntnisse verfügen und im Umgang mit ihrer Kamera vertraut sind. Vermittelt werden die Kenntnisse für eine qualitätvolle und kreative Landschaftsfotografie. Die Karlstalschlucht im Pfälzerwald, die von der Moosalb durchflossen wird, ist sozusagen „modifizierte Natur“: Friedrich Ludwig von Sckell, der unter anderem auch den Englischen Garten in München geprägt hat, gab ihr um 1800 den Charakter eines Landschaftsparks. Es fehlt also nicht an reizvollen Szenerien, anhand derer sich Fortgeschrittene in der Komposition attraktiver Fotos üben können. Der zweite Termin findet im vhs-Bildungszentrum Schifferstadt statt, dient der Bildbesprechung und wird in Absprache mit den Teilnehmenden festgelegt. Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235 44-302 oder 44-305 melden.