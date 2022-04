Neue VHS-Kurse starten in Schifferstadt

Am Donnerstag, 5. Mai 2022, findet von 18:30 Uhr bis 21:30 Uhr der Kurs „1×1 der Hundehaltung“ im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2, statt. Dem Hund geht es gut, wenn er sich körperlich und seelisch rund um wohl fühlt. Aber ein ausgelastetes und zufriedenes Leben zu führen, ist für einen modernen Hund in einer modernen Welt, mit all der Hektik, der Enge, den vielen Gerüchen und der enormen Geräuschkulisse gar nicht so einfach. Dazu braucht ein Hund die passende Umgebung, einen geordneten Tagesrhythmus, gesunde Ernährung und Pflege. Genauso wichtig sind aber auch soziale Kontakte und rassespezifische geistige und körperliche Angebote. Nur mal ’ne Gassi-Runde, das reicht keinem Hund. Und natürlich Erziehung, denn nur so kann er seine Freiheit genießen. In diesem Vortrag wird ein 10 Punkte-Programm vorgestellt, das Ihnen als Hundebesitzer eine Orientierung gibt und die Möglichkeit herauszufinden, ob Ihr Hund richtig glücklich ist.

Rücksicht auf den Rücken! II

Am Mittwoch, 4. Mai 2022, beginnt um 18:00 Uhr der Kurs „Rücksicht auf den Rücken! II“ im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2. Der Kurs umfasst zwölf Termine, jeweils von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr. Dieser Kurs vermittelt Ihnen, wie Sie auf schonende Weise effizient ihren Rücken stärken können. Sie lernen, mit gezielter Wirbelsäulengymnastik, Wahrnehmungsübungen und Anleitungen zur Entspannung den notwendigen Ausgleich für die Belastungen Ihres Rückens im Alltag zu schaffen. Praxisnahe Tipps werden durch Informationen über die Zusammenhänge ergänzt. Ziel ist die Förderung Ihrer Gesundheit und die Vermeidung von Rückenbeschwerden. Um eine Therapie handelt es sich nicht. Falls Sie akut unter Rückenschmerzen leiden, ist eine Rücksprache mit Ihrem Arzt sinnvoll.

Hatha-Yoga für Anfängerinnen und Anfänger III

Am Donnerstag, 28. April 2022, beginnt um 15:45 Uhr der Kurs „Hatha-Yoga für Anfänger*innen III“ im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg2. Der Kurs umfasst sechs Termine, jeweils von 15:45 Uhr bis 17:15 Uhr. Sie lernen in diesem Kurs achtsame Körper-, Atem- und Meditationsübungen kennen, die dazu beitragen, den Körper zu entspannen, Stress abzubauen und den Rücken zu stärken. Er bietet den sanften Aufbau des Körpers zu den zwölf Grundstellungen der Rishikesh-Reihe. Willkommen sind Anfängerinnen und Anfänger und Wiedereinsteigerinnen und Wiedereinsteiger ohne Altersbeschränkung. Wer akute körperliche Beschwerden hat, sollte vorher ärztlichen Rat einholen. Eine Teilnahme während der Schwangerschaft ist leider nicht möglich.

Fit mit 55 plus: Gymnastik für Wirbelsäule, Beckenboden & Co. II Am Freitag, 29. April 2022, beginnt um 10:00 Uhr der Kurs „Fit mit 55 plus: Gymnastik für Wirbelsäule, Beckenboden & Co. II“ im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2. Der Kurs umfasst 13 Termine, jeweils von 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr. Frauen und Männer, die das 55. Lebensjahr mehr oder weniger lange hinter sich haben, erfahren in diesem Kurs anhand praktischer Übungen, wie sie aktiv dazu beitragen können, dass ihre Muskeln noch möglichst lange in der Lage sind, die Gelenke zu bewegen. Das Trainingsprogramm, das sie kennenlernen, umfasst die Mobilisation sowie Übungen, die gezielt Kraft aufbauen und auch die Beckenbodenmuskulatur stärken. Ein Mix aus Dehnung und Entspannung ist ebenfalls vorgesehen.

Fit im Büroalltag – MS WORD (für Frauen)

Am Freitag, 29. April 2022, beginnt um 15:00 Uhr der Kurs „Fit im Büroalltag – MS WORD (für Frauen)“ im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2. Der Kurs umfasst vier Termine, jeweils von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr. In diesem Kurs werden die wichtigsten Grundlagenkenntnisse für den Büroalltag vermittelt und vertieft. Er richtet sich dabei speziell an Frauen, die längere Zeit nicht berufstätig waren und aktuelle EDV Kenntnisse für einen (Wieder) Einstieg erwerben möchten. Die Teilnehmerinnen erlernen das Arbeiten mit Windows 10 und den MS Office 2016 Programmen Word, Excel, PowerPoint und Outlook: u.a. Dateimanagement, Textgestaltung, Serienbriefe, einfache Kalkulationen erstellen und formatieren, Präsentationen erstellen, E-Mails, Termine und Kontakte verwalten. Der Kurs kann – wenn alle Module besucht wurden – mit einer freiwilligen Xpert ECP R3 Online Prüfung abgeschlossen werden. Für die bestandene Prüfung wird ein Zertifikat ausgestellt. Das Prüfungsentgelt beträgt pro Modul zusätzlich 39,00 € (Änderungen vorbehalten). Im Kurs kann ein Buch zum Thema „Fit im Büroalltag mit Windows 10 und Office 2016“ zum Preis von 15 Euro erworben werden. (Änderungen vorbehalten). Das Buch umfasst alle Module (außer Outlook) und muss deshalb nur einmalig angeschafft werden. In Modul „MS Word“ erlernen Sie die grundlegenden Techniken zu Word, Text- und Layoutgestaltung, Dokumentenvorlage nutzen, Serienbriefe erstellen etc. Außerdem wird auf das Thema „Dateiverwaltung“ eingegangen.

Babysitterausbildung

Am Samstag, 30. April 2022, beginnt um 09:00 Uhr der Kurs „Babysitterausbildung“ in Schifferstadt, beim Deutschen Kinderschutzbund Rhein-Pfalz-Kreis e.V., Rehbachstraße 4. Der Kurs umfasst zwei Termine, jeweils von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr und findet in Zusammenarbeit mit dem DKSB Rhein-Pfalz-Kreis statt. Jugendliche ab 14 und Erwachsene, die sich fürs Babysitten fit machen möchten, erhalten in diesem Seminar Informationen, Anregungen und Tipps für den richtigen Umgang mit Kindern vom Baby bis zum 10-Jährigen. Behandelt werden die motorische Entwicklung, Wahrnehmung, Sprache und Denken sowie Selbstständigkeit und Sozialverhalten in den verschiedenen Entwicklungsstufen, was es heißt, Verantwortung für ein Kind zu übernehmen, Angst im Kindesalter, aber auch Aggression und Trotz. Sie lernen die unterschiedlichsten Beschäftigungsmöglichkeiten kennen, erfahren Ihre Rechte und Pflichten und üben Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Kindern. Nach erfolgreich absolvierter Babysitterausbildung erhält jede/r Teilnehmende eine Bescheinigung.

Aquafitness II

Am Dienstag, 03. Mai 2022 beginnt um 20:45 Uhr der Kurs „Aquafitness II“ im Schifferstadter Kreisbad, Am Sportzentrum 2. Der Kurs umfasst zwölf Termine, jeweils von 20:45 Uhr bis 21:30 Uhr. Sie wollen etwas für Ihre Herz-Kreislauf-Fitness tun und lieben es, im Wasser zu sein? Stärken Sie in den Kursen das Herz-Kreislauf-System, kräftigen Sie Ihre Muskeln und verbessern Sie Ihre Koordination. Das Üben gegen den Wasserwiderstand und Auftrieb schont Gelenke und Wirbelsäule. Lernen Sie Übungen kennen, die die Beweglichkeit, Schnelligkeit und Ausdauer Ihres Körpers erhalten und verspannte Muskulatur wieder lockern! Wir trainieren im Tief- und Flachwasser.

CEWE Fotobuch – Fotos mit Fotobüchern schön präsentieren

Am Freitag, 29. April 2022 beginnt um 09:00 Uhr der Kurs „CEWE Fotobuch – Fotos mit Fotobüchern schön präsentieren“ im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2. Der Kurs umfasst zwei Termine, jeweils von 09:00 Uhr 12:00 Uhr. Sie würden gerne ein Fotobuch mit Ihren schönsten Erinnerungen erstellen und wissen nicht wie? In diesem Kurs lernen Sie Schritt für Schritt wie Sie im Handumdrehen ein schönes Fotobuch kreieren. Mit Hilfe der kostenlosen Fotobuch-Software von CEWE lassen sich Ihre Bilder von Urlaub, Familienfest oder Hobby zu einem individuellen Buch zusammenstellen und eindrucksvoll präsentieren. Die Fotos werden am PC ausgewählt, bearbeitet und zusammengestellt, so dass daraus dann Ihr gebundenes Buch erstellt wird. In diesem Kurs lernen Sie anhand mitgebrachter Fotos Schritt für Schritt wie es funktioniert. Es wird Ihnen vermittelt, wie Sie ein Fotobuch anlegen und wie Sie die unterschiedlichen Gestaltungsmöglichkeiten nutzen können. Dabei wird auch auf den Bestellvorgang von Papierabzügen und Fotogeschenken eingegangen. Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235/44-302 oder 44-305 melden.