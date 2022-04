Sprachen, Fitness, Berufsleben und Alltagsunterstützung – neue Kurse starten

Am Montag, 25. April 2022, beginnt um 18:30 Uhr der Kurs „Englisch B1.3“ in Schifferstadt im Paul-von-Denis Gymnasium. Der Kurs umfasst 11 Termine, jeweils von 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr. Lerntempo: entspannt.

Französisch A1.1 Am Dienstag, 26. April 2022 beginnt um 18:00 Uhr der Kurs „Französisch A1.1“ in Schifferstadt im Paul-von-Denis Gymnasium. Der Kurs umfasst 13 Termine, jeweils von 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr. Frankreich und die französischsprachige Welt kommen direkt in Ihren Kursraum! Sie erleben einen einfachen Einstieg in die französische Sprache und einen kommunikationsorientierten Unterricht. In abwechslungsreichen Einheiten erarbeiten wir uns ein Grundgerüst in der französischen Sprache.

Bienvenue! Französisch B1.1 Standard Am Mittwoch, 27. April 2022, beginnt um 18:30 Uhr der Kurs „Französisch B1.1 Standard“ im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2. Der Kurs umfasst zehn Termine, jeweils von 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr. Lerntempo: entspannt.

Hatha-Yoga für jedes Alter Am Dienstag, 26. April 2022, beginnt um 09:30 Uhr der Kurs „Hatha-Yoga für jedes Alter“ im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2. Der Kurs umfasst 10 Termine, jeweils von 09:30 Uhr bis 11:00 Uhr. Erleben und erfahren Sie die Grundprinzipien des Yoga, nehmen Sie bisher kaum spürbare Körperregionen wahr, stärken Sie Ihren Gleichgewichtssinn und entdecken Sie den Atem als Pforte zu tieferem geistigem Erleben. Die Übungen können von jedem Menschen bis ins hohe Alter ausgeführt werden, da es nicht auf Leistung ankommt.

Leichter Lernen mit Hirn, Humor und Herz Am Dienstag, 26. April 2022, findet um 18:30 Uhr der Kurs „Leichter Lernen mit Hirn, Humor und Herz“ im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2, statt. Wir alle lernen täglich in den unterschiedlichsten Bereichen. Nur wissen Sie auch, wie Lernen funktioniert? Wie gelingt Lernen leichter? An diesem Abend bekommen Sie eine „Gebrauchsanleitung“ für das Gehirn. Der Vortrag ist für jeden geeignet, der sich mit dem Thema Lernen auseinandersetzen muss. Das sind z. B. Eltern von schulpflichtigen Kindern ebenso wie Auszubildende, die sich neuen Stoff aneignen müssen. Sie erfahren, wie Sie gehirngerecht lernen, welche Methoden und Techniken es gibt, Dinge besser zu behalten und unter welchen Voraussetzungen das Gehirn aufnahmefähig ist.

Rhythmische Bewegungen mit Musik 55+ Am Dienstag, 26. April 2022, beginnt um 9:00 Uhr der Kurs „Rhythmische Bewegungen mit Musik“ für Personen ab 55 Jahren im Pfarrzentrum St. Jakobus, Kirchenstraße 16, in Schifferstadt. Der Kurs umfasst zwölf Termine jeweils von 9:00 bis 10:00 Uhr. Mach mit und halte dich fit durch Musik und Tanz! Beweglich bleiben durch verschiedene Bewegungsabläufe zur Musik, gymnastische Übungen, Koordination und Konzentration – der Kurs fördert die geistige und körperliche Fitness, die Lebensfreude und den Gemeinschaftssinn in der Gruppe.

Rückenfit mit Pilateselementen – Freiluftangebot Am Mittwoch, 27. April, 2022 beginnt um 10:00 Uhr der Kurs „Rückenfit mit Pilateselementen – Freiluftangebot“ im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2. Der Kurs umfasst 10 Termine, jeweils von 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr. Unter freiem Himmel lernen Sie ein sanftes, aber dennoch kräftigendes Training kennen, das Ihre Beweglichkeit und Ihr Wohlbefinden im Alltag fördert. Gearbeitet wird unter anderem mit den Methoden von Joseph Pilates. Auch die Anleitung zum korrekten Stretching steht auf dem Programm. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich.

Spanisch am Vormittag B1.2 Am Dienstag, 26. April 2022, beginnt um 08:45 Uhr der Kurs „Spanisch am Vormittag B1.2“ im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2. Der Kurs umfasst 10 Termine, jeweils von 08:45 Uhr bis 10:15 Uhr. Universo ELE B1 es un libro pensado para todos los que desean aprender español en un tiempo relativamente corto, profundizando los conceptos ya aprendidos, y facilitando la communicación. Lerntempo: entspannt.

Microsoft Outlook – Mail- und Terminmanagement Am Samstag, 23. April 2022, findet von 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr der Kurs „Microsoft Outlook – Mail- und Terminmanagement“ im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2, statt. Outlook ist das meistbenutzte E-Mail-Programm der Welt. Aber Outlook geht weit über die E-Mail Verwaltung hinaus. Neben der klassischen Funktion als reines E-Mail-Programm hilft Ihnen Outlook, Termine professionell zu verwalten, Aufgaben zu planen, Termine einzuhalten, Kunden in einer Datenbank zu pflegen. Themen: Grundlagen und Bedienoberfläche – Kontakte verwalten – Adressbuch nutzen und Verteilerlisten erstellen – Termine und Besprechungen planen – elektronischen Kalender nutzen – Aufgaben einrichten und verwalten – Posteingang organisieren und grundlegende E-Mail-Funktionen verwenden – Journale zur Dateiverwaltung nutzen und mit Notizen arbeiten.

Aquabiking Am Donnerstag, 28. April 2022, beginnt um 19:00 Uhr der Kurs „Aquabiking“ im Schifferstadter Kreisbad, Am Sportzentrum 2. Der Kurs umfasst elf Termine, jeweils von 19:00 Uhr bis 19:45 Uhr. Aquabiking – angeboten in Kooperation mit dem Aquabiking Team Rhein-Neckar – verbindet die Effektivität des klassischen Radfahrens an Land mit den positiven Eigenschaften des Wassers, die auch in anderen Kursen wie Aquajogging oder Aquafitness geschätzt werden. Das Workout ist effektiver und gelenkschonender als außerhalb des Wassers. Radsport in freier Natur eignet sich witterungsbedingt nur für ganz hartgesottene Sportler als Ganzjahressport, Aquabiking ist dagegen zu jeder Jahreszeit gleichermaßen möglich.

Aqua-Power im Tiefwasser II Am Donnerstag, 28. April 2022, beginnt um 20:45 Uhr der Kurs „Aquafit im Tiefwasser II“ im Schifferstadter Kreisbad, Am Sportzentrum 2. Der Kurs umfasst elf Termine, jeweils von 20:45 Uhr bis 21:30 Uhr. Sie wollen etwas für Ihre Herz-Kreislauf-Fitness tun und lieben es, im Wasser zu sein? Stärken Sie in den Kursen das Herz-Kreislauf-System, kräftigen Sie Ihre Muskeln und verbessern sie Ihre Koordination. Das Üben gegen den Wasserwiderstand und Auftrieb schont Gelenke und Wirbelsäule. Lernen Sie Übungen kennen, die die Beweglichkeit, Schnelligkeit und Ausdauer Ihres Körpers erhalten und verspannte Muskulatur wieder lockern.

Aqua-Power im Flachwasser II Am Donnerstag, 28. April 2022, beginnt um 20:00 Uhr der Kurs „Aquafit im Flachwasser II“ im Schifferstadter Kreisbad, Am Sportzentrum 2. Der Kurs umfasst elf Termine, jeweils von 20:00 Uhr bis 20:45 Uhr. Sie wollen etwas für Ihre Herz-Kreislauf-Fitness tun und lieben es, im Wasser zu sein? Stärken Sie in den Kursen das Herz-Kreislauf-System, kräftigen Sie Ihre Muskeln und verbessern sie Ihre Koordination. Das Üben gegen den Wasserwiderstand und Auftrieb schont Gelenke und Wirbelsäule. Lernen Sie Übungen kennen, die die Beweglichkeit, Schnelligkeit und Ausdauer Ihres Körpers erhalten und verspannte Muskulatur wieder lockern! Für Menschen mit einer Körpergröße von mehr als 1,70 Metern sind Tiefwasserkurse besser geeignet.

Aqua-Power im Flachwasser II Am Mittwoch, 27. April 2022, beginnt um 18:45 Uhr der Kurs „Aqua-Power im Flachwasser II“ im Schifferstadter Kreisbad, Am Sportzentrum 2. Der Kurs umfasst 10 Termine, jeweils von 18:45 Uhr bis 19:30 Uhr. In diesem Kurs lernen Sie bei musikalischer Begleitung Übungen kennen, mit denen Sie auch im Wasser ins Schwitzen kommen. Im Vergleich zu normalen Aquafitness-Kursen, muss für den „Power“-Kurs schon mehr Schnelligkeit und Ausdauer vorhanden sein.

Aqua-Power im Flachwasser II Am Mittwoch, 27. April 2022, beginnt um 18:00 Uhr der Kurs „Aqua-Power im Flachwasser II“ im Schifferstadter Kreisbad, Am Sportzentrum 2. Der Kurs umfasst zehn Termine, jeweils von 18:00 Uhr bis 18:45 Uhr. In diesem Kurs lernen Sie bei musikalischer Begleitung Übungen kennen, mit denen Sie auch im Wasser ins Schwitzen kommen. Im Vergleich zu normalen Aquafitness-Kursen, muss für den „Power“-Kurs schon mehr Schnelligkeit und Ausdauer vorhanden sein.

Aktiv im Alter: Bewegung mit Musik im Sitzen Am Montag, 25. April 2022, beginnt um 14:30 Uhr der Kurs „Bewegung mit Musik im Sitzen – Aktiv im Alter“ im Pfarrzentrum St. Jakobus, Kirchenstraße 16, in Schifferstadt. Der Kurs umfasst zwölf Termine jeweils von 14:30 bis 15:30 Uhr. Angesprochen sind Senioren, auch mit eingeschränkter Beweglichkeit, die durch verschiedene Bewegungsabläufe zur Musik im Sitzen wieder mehr Mobilität erreichen wollen. Lebensfreude und die Gruppengemeinschaft stehen im Vordergrund. Ob mit oder ohne Rollator – jeder ist herzlich willkommen.

Englisch B1 Standard Am Dienstag, 26. April 2022, beginnt um 11:00 Uhr der Kurs „Englisch B1 Standard“ im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2. Der Kurs umfasst zehn Termine, jeweils von 11:00 Uhr bis 12:30 Uhr. Lerntempo: entspannt.

Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235/44-302 oder 44-305 melden.