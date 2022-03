Les contes de fée africaines: Conversation Française B2/C1

Am Donnerstag, 31. März 2022 beginnt um 17:30 Uhr der Kurs „Les contes de fée africaines: Conversation Française B2/C1“ in Schifferstadt im Paul-von-Denis Gymnasium. Der Kurs umfasst 10 Termine, jeweils von 17:30 Uhr bis 19:00 Uhr. Es war einmal vor langer, langer Zeit…so beginnen viele Märchen – doch welche Geschichten erzählt man anderswo? Welche Botschaften und Bilder enthalten Märchen aus Afrika und wie können wir sie mit den uns bekannten Märchen vergleichen? In diesem Kurs kann man dies entdecken und auf fortgeschrittenem Französischniveau diskutieren. Anhand der afrikanischen Fabel von Leuk-le-Liève (Hase Leuk), einem Klassiker der frankophonen Literatur Afrikas, werden verschiedene Charaktere kennengelernt und z.B. mit dem Fuchs in unseren europäischen Geschichten verglichen. Der von der Elfenbeinküste stammende Dozent ist selbst Germanist und wird die Teilnehmer mit dem in Afrika gesprochenen Französisch vertraut machen. Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235/44302 oder 44305 melden.

Drehen auf der Töpferscheibe am Wochenende IV

Am Freitag, 8. April 2022 beginnt um 18:00 Uhr der Kurs „Drehen auf der Töpferscheibe am Wochenende IV“ im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2. Der Kurs umfasst 4 Termine, jeweils von 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr. Die Teilnehmer sollten bereits Erfahrung im Töpfern haben. Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235/44302 oder 44305 melden.