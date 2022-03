Spanisch A2/ B1: Practicamos las pasados Schifferstadt. Am Donnerstag 31. März 2022 beginnt um 19.30 Uhr der Kurs „Spanisch A2/ B1: Practicamos las pasados“ in Schifferstadt im Paul-von-Denis Gymnasium. Der Kurs umfasst 10 Termine, jeweils von 19:30 Uhr bis 21:00 Uhr. Angst vor den Verben der Vergangenheit auf Spanisch? Das ist Ihr Kurs! Wir lernen Schritt für Schritt, wie wir diese Verben bilden und wie wir sie auf einfache, praktische und unterhaltsame Weise benutzten. Dieser Kurs eignet sich für die Teilnehmer, die Schwierigkeiten mit den Vergangenheitsformen haben und diese verbessern möchten. Sprachkenntnisse auf mindestens Niveau A2 sind Voraussetzung für die Teilnahme. Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235/44302 oder 44305 melden.

Light Painting – Malen mit der Kamera Schifferstadt. Am Freitag 1. April 2022 beginnt um 18:00 Uhr der Kurs „Light Painting – Malen mit der Kamera“ im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2. Der Kurs umfasst zwei Termine, jeweils von 18.00 Uhr bis 22:00 Uhr. Die Bezeichnung „Lightpainting“ setzt sich aus den englischen Begriffen „light“ (= Licht) und „to paint“ (= malen/zeichnen) zusammen und beschreibt damit sozusagen das „Malen mit Licht“. Es geht dabei um eine fotografische Technik aus der Langzeitbelichtung, mit der sich – in der Regel bei Dunkelheit – kreative Fotografien durch die Bewegung einer oder mehrerer Lichtquellen herstellen lassen. Dieser Kurs richtet sich an Interessierte, die bereits einen Grundkurs Fotografie absolviert haben oder über vergleichbare Vorkenntnisse verfügen und im Umgang mit ihrer Kamera vertraut sind. Es werden maximal 8 Anmeldungen entgegengenommen. Der erste Termin beginnt mit einer theoretischen Einführung, auf die dann praktische Arbeiten folgen (auch im Freien). Am zweiten Termin (Festlegung in Absprache mit den Teilnehmenden) werden die entstandenen Bilder gemeinsam besprochen. Bitte mitbringen: Stativ (unverzichtbar), Kamera mit Bulb Modus (inkl. Bedienungsanleitung), voller Akku, leere Speicherkarte. Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235/44302 oder 44305 melden.