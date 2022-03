Das Haus Rheinland-Pfalz in Dijon bietet die Möglichkeit über das Centre franco-allemand an einem Sprachkurs in Frankreich teilzunehmen. Vom 4. – 8. Juli 2022 findet vormittags ein Intensivkurs auf zwei Niveaustufen (B1-C1) statt. Am Nachmittag ist Zeit für Austausch und Begegnung mit den französischen Partnern, Besichtigungen und Ausflüge. Der Kurs kann im Rahmen einer Bildungsfreistellung als Weiterbildungsmaßnahme anerkannt werden. Die Kosten für das Programm betragen 260 EUR. Kosten für Anreise, Unterkunft, Verpflegung und Exkursionen sind nicht im Preis enthalten. Weitere Informationen bei info@maison-rhenanie-palatinat.org. Anmeldeschluss ist am 31.03.2022, Ansprechpartnerin ist Sabine Weber, Tel. 0621 5909 3470. Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235/44302 oder 44305 melden.

Babysitterausbildung

Am Samstag, 26. März 2022 und am Sonntag, 27. März 2022 findet jeweils von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr der Kurs „Babysitterausbildung" in Schifferstadt beim Deutschen Kinderschutzbund Rhein-Pfalz-Kreis e.V., Rehbachstraße 4, in Zusammenarbeit mit dem DKSB Rhein-Pfalz-Kreis, statt. Jugendliche ab 14 und Erwachsene, die sich fürs Babysitten fit machen möchten, erhalten in diesem Seminar Informationen, Anregungen und Tipps für den richtigen Umgang mit Kindern vom Baby bis zum 10-Jährigen. Behandelt werden die motorische Entwicklung, Wahrnehmung, Sprache und Denken sowie Selbstständigkeit und Sozialverhalten in den verschiedenen Entwicklungsstufen, was es heißt, Verantwortung für ein Kind zu übernehmen, Angst im Kindesalter, aber auch Aggression und Trotz. Sie lernen die unterschiedlichsten Beschäftigungsmöglichkeiten kennen, erfahren Ihre Rechte und Pflichten und üben Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Kindern. Nach erfolgreich absolvierter Babysitterausbildung erhält jede/r Teilnehmende eine Bescheinigung.

MS EXCEL Aufbaukurs

Am Samstag, 26. März 2022 findet von 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr der Kurs „MS EXCEL Aufbaukurs" im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2, statt. Spezielle Funktionen einsetzen, professionelle Diagramme erstellen, komplexe Auswertungen mithilfe von Pivot-Tabellen und vieles mehr: In diesem Seminar erlernen und vertiefen Sie die professionellen Arbeitstechniken im Umgang mit Microsoft Excel und lernen, wie Sie Ihre Daten schnell und professionell analysieren und visualisieren können. Inhalte: Listenfunktion und Filter – Weiterführende Funktionen – Daten konsolidieren – Pivot-Tabellen – Datentabelle – Zielwertsuche – Szenarien erstellen – Spezielle Diagramme.

Freies Acrylmalen – Samstagsworkshop

Am Samstag, 26. März 2022 findet von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr der Kurs „Freies Acrylmalen – Samstagsworkshop" im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2, statt. Sie haben schon etwas Erfahrung im Umgang mit Acrylfarben, kommen jedoch nur selten zum Malen? Oder Sie haben Fragen zur Umsetzung eines Motivs, das einfach nicht gelingen will? Dann sind Sie in diesem Workshop richtig. Hier erweitern Sie in entspannter Atmosphäre Ihre Grundkenntnisse und gemeinsam mit Ihnen wird ein individueller „Fahrplan" für das Gelingen Ihres persönlichen Wunschthemas in Acryl entwickelt. Sie dürfen im Kurs gern auch begonnene Werke weiter ausarbeiten.

Gramática en diálogo A1: spanische Grammatik auf kommunikative Art

Am Montag, 28. März 2022 beginnt um 10:00 Uhr der Kurs „Gramática en diálogo A1: spanische Grammatik auf kommunikative Art" im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2. Der Kurs umfasst zehn Termine, jeweils von 10:00 Uhr bis 11.30 Uhr. In diesem Kurs erwarten Sie Wiederholung der Grammatik und des Wortschatzes durch Dialoge im Kontext auf A1 Niveau. Vorkenntnisse: mindestens 2-3 Kurse auf A1 Niveau werden für die Teilnahme empfohlen.

Familienforschung mit und ohne Computer

Am Montag, 28. März 2022 findet von 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr der Kurs „Familienforschung mit und ohne Computer“ im Schifferstadter Stadtarchiv, Kirchenstraße 20, statt. Der Dozent gibt Ihnen Hilfestellung bei der Erstellung eines Familienbuches oder einer Familientafel und bei der Familienforschung. Er betreut ehrenamtlich das Schifferstadter Stadtarchiv und hat eine Menge Erfahrung auf diesem Gebiet, auch im Entziffern von Dokumenten in „altmodischer“ Schrift. Ein derartiger Termin findet regelmäßig am vierten Montag im Monat statt. Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235/44302 oder 44305 melden.