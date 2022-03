Sprachen lernen, Kreativ sein und digitale Weiterbildung Neue Kurse bei der VHS Schifferstadt

Am Freitag, 11. März, beginnt um 18:00 Uhr der Kurs „Drehen auf der Töpferscheibe am Wochenende III“ im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2. Der Kurs umfasst insgesamt vier Termine. Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235 44-302 oder 44-305 melden.

Brustkrebs: Aus der „Sackgasse“ auf die „Panoramastraße“ Am Mittwoch, 9. März, findet von 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr der Vortrag „Brustkrebs: Aus der „Sackgasse“ auf die „Panoramastraße““ im Schifferstadter Haus des Kindes, Neustückweg 1a, statt. Die Diagnose Brustkrebs löst grundsätzlich erst einmal ein Erschrecken und Angst aus. Das muss aber nicht unbedingt zur „Sackgasse“ werden. Warum und wie Betroffene stattdessen auf die „Panoramastraße“ der begründeten Hoffnung und Zuversicht gelangen können, will der Direktor der Frauenklinik des Klinikums Ludwigshafen im Rahmen dieses Frauengesundheitsgesprächs erläutern. Der Vortrag ist kostenfrei. Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235 44-302 oder 44-305 melden.

NON SOLO PASTA! Beim Kochen die Sprache üben Am Donnerstag, 17. März, findet von 18:00 Uhr bis 21:30 Uhr der Kurs „NON SOLO PASTA! Beim Kochen die Sprache üben“ in Schifferstadt, in der Küche der Realschule im Paul-von-Denis-Schulzentrum, statt. Die italienische Küche wurde durch die Migranten in der ganzen Welt bekannt gemacht. Zu ihrer Ausbreitung und Beliebtheit spielte die pasta asciutta, die bis ins 19. Jahrhundert „weiß“, das heißt mit Butter oder Käse gegessen wurde, eine große Rolle. Ein einfaches Gericht wie Nudeln mit Tomaten hat deshalb eine lange und komplexe Geschichte hinter sich. An diesem Abend werden wir daher die Sprache des Kochens (Rezepte, Zutaten, Geräte) kennenlernen und anwenden. Wir werden eine Vorspeise, selbstgemachte Tagliatelle und ein Dessert vorbereiten und genießen. Ebenso werden wir Einiges über die Geschichte der Pasta in Italien erfahren. Vorkenntnisse in Italienisch auf A2 Niveau sind empfehlenswert Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235 44-302 oder 44-305 melden. Anmeldeschluss ist der 14. März 2022.Schifferstadt, 24. Februar 2022

Islay – Die Whiskyinsel Am Samstag, 19. März, findet von 19:00 Uhr bis 22:00 Uhr der Kurs „Islay – Die Whiskyinsel“ in der Schifferstadter Adlerstube, Kirchenstraße 17, statt. Sie trinken gerne Whisky, möchten aber noch ein bisschen mehr über Brennereien, Land und Leute, Fasstypen, Stärken, nationale oder regionale Besonderheiten oder Neuheiten erfahren? Dann sind Sie bei unseren Tastings richtig. An diesem Abend können Sie verschiedene Single Malt Whiskys von der schottischen Insel Islay kennenlernen. Was ist das Besondere an dieser Insel und ihren Whiskys? Sind wirklich alle Islay-Whiskys so torfig und rauchig? Auf diese und andere Fragen bekommen Sie im Rahmen dieser Verkostung eine Antwort, ergänzt um vielerlei Eindrücke aus der Heimat des „flüssigen Goldes“. Kenner sind ebenso willkommen wie Einsteiger. Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235 44-302 oder 44-305 melden. Anmeldeschluss ist der 12. März 2022.

GIMP- Ihre Fotos professionell bearbeiten Am Dienstag, 8. März, beginnt um 17:30 Uhr der Kurs „GIMP- Ihre Fotos professionell bearbeiten“ im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2. Der Kurs umfasst drei Termine, jeweils von 17:30 Uhr bis 20:30 Uhr. Möchten Sie Ihre Urlaubsfotos verbessern, ändern und für den Einsatz im Internet oder Druck optimieren? Mit der kostenlosen Bildbearbeitungsprogramm GIMP, die kostenlose Alternative zu Photoshop haben Sie die Möglichkeiten, Ihre Urlaubsfotos nachzuarbeiten. Dieser Kurs wendet sich an Anfänger, Hobbyfotografen und die die es werden wollen. Mit GIMP können Sie Bilder korrigieren, retuschieren, mit Filtern versehen und viel mehr. So lernen Sie den Umgang mit der Software und ihren Werkzeugen anhand von Bildbeispielen kennen, die Sie am Ende mit nach Hause nehmen können. Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235 44-302 oder 44-305 melden.

Ebay Crashkurs Am Montag, 14. März, findet von 18:00 Uhr bis 21:30 Uhr der Kurs „Ebay Crashkurs“ im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2, statt. In diesem Kurs lernen Sie das Kaufen und Verkaufen von Produkten über das Internetportal eBay. Der Schwerpunkt des Kurses liegt auf dem Verkaufen. Wenn Sie als erfolgreicher Verkäufer bei eBay aktiv werden wollen, sollten Sie neben dem sicheren Umgang mit eBay auch einige Tipps für „einen besseren Preis“ berücksichtigen, die Sie im Seminar erhalten. Ein Überblick über die rechtliche Seite des Internet-Verkaufens rundet den Kurs ab. Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235 44-302 oder 44-305 melden.

Business English Small Talk – online (B2) Am Montag, 7. März, beginnt um 19:00 Uhr der Online-Kurs „Business English Small Talk – B2“. Der Kurs umfasst fünf Termine, jeweils von 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr und findet über Zoom statt. Business professionals quite often encounter situations in their business life in which they manage their job-related topics quite well in English – but what about the breaks from the official talks? Small talk with your business partners or colleagues from abroad is sometimes a big challenge. How do you start off with a general conversation, move on to a more personal topic, create a relaxed atmosphere and find subjects of common interest? What could you do to break the ice and to let conversation flow easily? In this course you will train and improve your small talk skills. Get to know key phrases and dialogues and excercise dialogues that you could use in your future business conversations. Your level of English should be on a B2 level. Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235 44-302 oder 44-305 melden.