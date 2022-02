Das OmU–Kino (bedeutet. Film in Originalsprache mit deutschem Untertitel) öffnet seine Türen ab 19 Uhr. Um 19.30 Uhr gibt es durch eine Sprachdozentin oder einen Sprachdozenten eine kurze Einleitung in der jeweiligen Fremdsprache zum Film, bei der mehr zum Hintergrund, Entstehung, eventuellen Auszeichnungen oder geschichtlichen Kontext etc. des Films erläutert wird. Im Anschluss an den Film besteht die Möglichkeit zum Gespräch im denkmalgeschützten Kinofoyer des Capitol in Limburgerhof aus den 50er Jahren. Registrierte Sprachkursteilnehmerinnen und Teilnehmern der vhs Rhein-Pfalz-Kreis und KultiC-Vereinsmitglieder zahlen nur 5 Euro statt der regulären 9 Euro Eintritt. Kursteilnehmerinnen und Teilnehmer können ihre Kursleitung auf die Möglichkeit der Ermäßigung mit der OmU Card ansprechen. Die nächsten geplanten Termine für unser OmU-Kino sind folgende – jeweils donnerstags: 10.2.2022 Italienisch: Gli Anni Più belli (Auf alles, was uns glücklich macht) 24.2.2022 Englisch: House of Gucci 10.3.2022 Französisch: Effacer l’historique (Online für Anfänger) 24.3.2022 Englisch: Spencer (Lady Diana) 7.4.2022 Spanisch: El ciudadano ilustre (Der Nobelpreisträger) 21.4.2022 Englisch: Mothering Sunday (Ein Festtag) Interessierte möchten bitte vor dem Kinobesuch die aktuellen Corona-Hinweise auf der Homepage des Capitols Limburgerhof beachten. Text: Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis