Jugendliche und Erwachsene können bei der Volkshochschule des Rhein-Pfalz-Kreises den Berufsreifeabschluss (ehem. Hauptschulabschluss) nachholen, sofern sie mindestens 16 Jahre alt sind, die Schulpflicht erfüllt und den entsprechenden Abschluss noch nicht erreicht haben. Es gibt zahlreiche Gründe, die dazu führen können, dass der Schulabschluss nicht erreicht wurde. Die vhs bietet die Möglichkeit, den Berufsreifeabschluss am Abend nachzuholen und damit eine wichtige Grundqualifikation im deutschen Bildungssystem und die Eintrittskarte zu einer dualen Ausbildung zu erwerben. Der Unterricht startet am 15. März und findet dienstags, mittwochs und donnerstags von 18 bis 21.15 Uhr im vhs-Bildungszentrum in Schifferstadt statt. Die Gebühr beträgt einmalig 300 Euro. Der Lehrgang umfasst die Fächer Deutsch, Mathematik, Sozialkunde, Biologie und Geschichte und endet mit einer schriftlichen und mündlichen Abschlussprüfung. Das Zeugnis wird von der zuständigen Schulbehörde ausgestellt. Deutsche Sprachkenntnisse in Wort und Schrift sind Voraussetzung für die Teilnahme (mindestens B1 nach GER, besser B2). Für die Teilnahme werden das Abgangszeugnis der zuletzt besuchten Schule in beglaubigter Kopie, ein vollständiger, aktueller Lebenslauf und ein persönliches Vorgespräch benötigt. Wird die Mindestteilnahmezahl nicht erreicht, kann sich der Kursbeginn verschieben. Weitere Informationen, Beratung und Vorgespräch (nach Terminvereinbarung) bei Tina Müller, Tel. 06235 6022, E-Mail tina.mueller@kvhs-rpk.de.