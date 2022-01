Neue VHS-Sprachkurse

Spanisch A1/A2: Club de Lectura ONLINE

Am Freitag, 21. Januar 2022, beginnt um 18 Uhr der Online-Kurs „Spanisch A1/A2: Club de Lectura“. Vacaciones al sol: Las nuevas aventuras de Lola Lago – Ferien in der Sonne: neue Abenteuer von Lola Lago. Eine Privatdetektivin stellt sich nicht nur den interessanten Fällen, die an ihre Kanzlei herangetragen werden, sondern auch den Schwierigkeiten, mit denen sie als Frau in einer Männerwelt konfrontiert wird. Wir treffen uns einmal im Monat zu einem Lektürekurs, der insbesondere Spanisch Lernende auf mindestens A1 Niveau ansprechen möchte. Gemeinsam wollen wir die vielleicht erste Lektüre auf Spanisch erschließen und dabei unsere Spanischkenntnisse mit Spaß und Spannung vertiefen. Termine sind: 21.1.22, 18.2.22, 18.3.22, 28.4.22, 27.5.22. Dieser Kurs wird über unsere vhs.cloud online angeboten werden. Anmeldeschluss ist der 19. Januar 2022. Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235 44-302 oder 44-305 melden.

Französisch B1.1 Standard

Am Mittwoch, 19. Januar 2022, beginnt um 18.30 Uhr der Kurs „Französisch B1.1 Standard“ im Paul-von-Denis Gymnasium. Der Kurs umfasst zehn Termine, jeweils von 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr. Lerntempo: entspannt. Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235 44-302 oder 44-305 melden.

Spanisch am Vormittag B1.2

Am Dienstag, 18.Januar 2022, beginnt um 8.45 Uhr der Kurs „Spanisch am Vormittag B1.2“ im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2. Der Kurs umfasst zehn Termine, jeweils von 8.45 Uhr bis 10.15 Uhr. Universo ELE B1 es un libro pensado para todos los que desean aprender español en un tiempo relativamente corto, profundizando los conceptos ya aprendidos, y facilitando la communicación. Lerntempo: entspannt. Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235 44-302 oder 44-305 melden.