Zahlreiche neue VHS-Kurse zum Jahresstart!

Am Mittwoch, 5. Januar 2022, beginnt um 18:00 Uhr der Kurs „Rücksicht auf den Rücken! I“ im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2. Der Kurs umfasst 13 Termine, jeweils von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr. Dieser Kurs vermittelt Ihnen, wie Sie auf schonende Weise effizient ihren Rücken stärken können. Sie lernen, mit gezielter Wirbelsäulengymnastik, Wahrnehmungsübungen und Anleitungen zur Entspannung den notwendigen Ausgleich für die Belastungen Ihres Rückens im Alltag zu schaffen. Praxisnahe Tipps werden durch Informationen über die Zusammenhänge ergänzt. Ziel ist die Förderung Ihrer Gesundheit und die Vermeidung von Rückenbeschwerden. Um eine Therapie handelt es sich nicht. Falls Sie akut unter Rückenschmerzen leiden, ist eine Rücksprache mit Ihrem Arzt sinnvoll. Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235/ 44302 oder 44305 melden.

Am Donnerstag, 6. Januar 2022, beginnt um 15:45 Uhr der Kurs „Hatha-Yoga für Anfängerinnen und Anfänger I“ im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2. Der Kurs umfasst sieben Termine, jeweils von 15:45 Uhr bis 17:15 Uhr. Sie lernen in diesem Kurs achtsame Körper-, Atem- und Meditationsübungen kennen, die dazu beitragen, den Körper zu entspannen, Stress abzubauen und den Rücken zu stärken. Er bietet den sanften Aufbau des Körpers zu den zwölf Grundstellungen der Rishikesh-Reihe. Willkommen sind Anfängerinnen und Anfänger, Wiedereinsteigerinnen und Wiedereinsteiger ohne Altersbeschränkung. Wer akute körperliche Beschwerden hat, sollte vorher ärztlichen Rat einholen. Eine Teilnahme während der Schwangerschaft ist leider nicht möglich. Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235/44302 oder 44305 melden.

English for Refresher B1

Am Donnerstag, 6. Januar 2022, beginnt um 09:30 Uhr der Kurs „English for Refresher B1“ im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2. Der Kurs umfasst zehn Termine, jeweils von 09:30 Uhr bis 11:00 Uhr. Lerntempo: entspannt. Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235/44302 oder 44305 melden. Les contes de fée africaines: Conversation Française B2/C1 Am Donnerstag, 6. Januar 2022, beginnt um 17:30 Uhr der Kurs „Les contes de fée africaines: Conversation Française B2/C1“ in Schifferstadt im Paul-von-Denis Gymnasium. Der Kurs umfasst zehn Termine, jeweils von 17:30 Uhr bis 19:00 Uhr. Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235/44302 oder 44305 melden.

Spanisch A2/ B1: Practicamos las pasados

Am Donnerstag, 6. Januar 2022, beginnt um 19:30 Uhr der Kurs „Spanisch A2/ B1: Practicamos las pasados“ in Schifferstadt im Paul-von-Denis Gymnasium. Der Kurs umfasst zehn Termine, jeweils von 19:30 Uhr bis 21:00 Uhr. ¿Iba oder he ido? oder ¿fui? Angst vor den Verben der Vergangenheit auf Spanisch? Das ist Ihr Kurs! Wir lernen Schritt für Schritt, wie wir diese Verben bilden und wie wir sie auf einfache, praktische und unterhaltsame Weise benutzten. Dieser Kurs eignet sich für die Teilnehmer, die Schwierigkeiten mit den Vergangenheitsformen haben und diese verbessern möchten. Sprachkenntnisse auf mindestens Niveau A2 sind Voraussetzung für die Teilnahme. Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235/44302 oder 44305 melden.

Rücksicht auf den Rücken! Übungen zum Wohl der Wirbelsäule I

Am Dienstag, 4. Januar 2022, beginnt um 18:45 Uhr der Kurs „Rücksicht auf den Rücken! Übungen zum Wohl der Wirbelsäule I“ im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2. Der Kurs umfasst acht Termine, jeweils von 18:45 Uhr bis 19:45 Uhr. Dieser Kurs vermittelt Ihnen, wie Sie auf schonende Weise effizient ihren Rücken stärken können. Sie lernen, mit gezielter Wirbelsäulengymnastik, Wahrnehmungsübungen und Anleitungen zur Entspannung den notwendigen Ausgleich für die Belastungen Ihres Rückens im Alltag zu schaffen. Praxisnahe Tipps werden durch Informationen über die Zusammenhänge ergänzt. Ziel ist die Förderung Ihrer Gesundheit und die Vermeidung von Rückenbeschwerden. Um eine Therapie handelt es sich nicht. Falls Sie akut unter Rückenschmerzen leiden, ist eine Rücksprache mit Ihrem Arzt sinnvoll.Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235/ 44302 oder 44305 melden.

Aquafitness I Schiffferstadt.

Am Dienstag, 4. Januar 2022, beginnt um 20:45 Uhr der Kurs „Aquafitness I“ im Schifferstadter Kreisbad, Am Sportzentrum 2. Der Kurs umfasst zwölf Termine, jeweils von 20:45 Uhr bis 21:30 Uhr. Das Üben gegen den Wasserwiderstand und Auftrieb schont Gelenke und Wirbelsäule. Lernen Sie Übungen kennen, die die Beweglichkeit, Schnelligkeit und Ausdauer Ihres Körpers erhalten und verspannte Muskulatur wieder lockern! Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235/44302 oder 44305 melden.