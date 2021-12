Am Freitag, 10. Dezember 2021, und am Samstag, 11. Dezember 2021, findet von 18:00 bis 21:00 Uhr der Kurs „Die Kunst der Tropfenbilder: Liquid-Art-Fotografie“ im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2, statt. Wasser ist das Element des Lebens, wir brauchen es tagtäglich in allen Variationen. Nur Wenige aber kennen die für das menschliche Auge kaum sichtbaren magischen Skulpturen, die das Wasser bilden kann. In diesem Kurs werden mit wenigen Zutaten solche flüchtigen, flüssigen Skulpturen als faszinierende Kunstwerke gestaltet und festgehalten. Die Fotografie mit dem passenden Zubehör ermöglicht es, den entscheidenden Bruchteil einer Sekunde im Bild einzufrieren, um die schönsten Wasserformationen dauerhaft betrachten zu können. Es werden maximal fünf Anmeldungen entgegengenommen. Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235/44302 oder 44305 melden.