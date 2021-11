Impfungen sind und bleiben der wichtigste Schlüssel zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Ab 23. November ergänzen 21 Krankenhausstandorte in Rheinland-Pfalz das bestehende Impfangebot aus niedergelassenen Ärtzinnen und Ärzten, mobilen Impfteams und Impfbussen. Terminregistrierungen für Impfungen in rheinland-pfälzischen Impfzentren auf https://impftermin.rlp.de/ sowie über die Hotline 0800 / 57 58 100 (Mo – Fr 8:00 – 18:00 Uhr und Sa – So 9:00 – 16:00 Uhr) möglich. Die Registrierung für eine Auffrischungsimpfung ist mit einem Abstand von sechs Monaten zur vollständigen Impfserie möglich. Mit der Begrenzung auf sechs Monate werden jetzt zunächst die bereits Wartenden priorisiert. Dieses Verfahren wird angepasst und erweitert werden. Aktuell können Sie sich in folgenden Impfzentren für einen Termin anmelden: Impfzentrum Germersheim/Südpfalz Impfzentrum Kaiserslautern Impfzentrum Koblenz Impfzentrum Ludwigshafen Impfzentrum Mainz-Bingen Impfzentrum Neustadt Impfzentrum Rhein-Lahn-Kreis Impfzentrum Trier Wochenplan Impfbus von 22. bis 27. November: Montag, 22. November: Limburgerhof, Burgunderplatz, 9 bis 17 Uhr; Dienstag 23. November: Marktplatz Worms, 8 bis 16 Uhr; Mittwoch, 24. November: Ludwigshafen, Bauhaus, Oderstraße 11, 8 bis 16 Uhr; Donnerstag, 25. November: Grünstadt, Carrières-sur-Seine-Platz, 9 bis 17 Uhr; Freitag, 26. November: Ludwigshafener SC, Abteistraße 10, Ludwigshafen, 10 bis 18 Uhr; Samstag, 27. November: BBS Andreas Albert, Petersgartenweg 9, Frankenthal, 9 bis 17 Uhr.