Fit im Büroalltag – MS POWER POINT (für Frauen)

Am Freitag, 3. Dezember 2021, beginnt um 15 Uhr der Kurs „Fit im Büroalltag – MS POWER POINT (für Frauen)“ im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2. Der Kurs umfasst zwei Termine jeweils freitags von 15 Uhr bis 18 Uhr. In diesem Kurs werden die wichtigsten Grundlagenkenntnisse für den Büroalltag vermittelt und vertieft. Er richtet sich dabei speziell an Frauen, die längere Zeit nicht berufstätig waren und aktuelle EDV Kenntnisse für einen (Wieder-) Einstieg erwerben möchten. Die Teilnehmerinnen erlernen das Arbeiten mit Windows 10 und den MS Office 2016 Programmen Word, Excel, PowerPoint und Outlook: u.a. Dateimanagement, Textgestaltung, Serienbriefe, einfache Kalkulationen erstellen und formatieren, Präsentationen erstellen, E-Mails, Termine und Kontakte verwalten. In Modul „MS Power Point“ erlernen Sie die Grundlagen der Folienbearbeitung, Folientexte eingeben und gestalten, Objekte erzeugen und gestalten, Präsentatione steuern etc. Der Kurs kann – wenn alle Module besucht wurden – mit einer freiwilligen Online Prüfung abgeschlossen werden. Für die bestandene Prüfung wird ein Zertifikat ausgestellt. Das Prüfungsentgelt beträgt pro Modul zusätzlich 39,00 €. Im Kurs kann ein Buch zum Thema „Fit im Büroalltag mit Windows 10 und Office 2016″ zum Preis von 15 Euro erworben werden. Das Buch umfasst alle Module (außer Outlook) und muss deshalb nur einmalig angeschafft werden. Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235/44302 oder 44305 melden.

Kinder im Autismus-Spektrum (online)

Am Freitag, 26. November 2021, findet von 18.30 Uhr bis 20.45 Uhr der Online-Kurs „Kinder im Autismus-Spektrum“ statt. Autismus ist ein „Spektrum“, in dem sich jeder der ein bis zwei Prozent autistischen Menschen voneinander unterscheidet und einzigartig ist. Häufig besitzen Kinder im Autismus-Spektrum eine andere Art der Wahrnehmungsverarbeitung, des Denkens und des sozialen Miteinanders. Manchmal zeichnen sie sich durch besondere Verhaltensweisen aus, die für nicht-autistische Menschen auf den ersten Blick vielleicht nicht verständlich sind. Erfahren Sie an diesem Abend, was Autismus überhaupt ist und welche Herausforderungen und Stärken mit dieser Diagnose verbunden sein können. Lernen Sie Kinder im Autismus-Spektrum besser verstehen und erhalten Sie wertvolle Impulse, diese Kinder zu unterstützen. Der Kurs wird online über die Plattform Zoom angeboten. Die vhs weist darauf hin, dass die Datenschutzregelung von Zoom nicht mit ihrer eigenen Datenschutzerklärung übereinstimmt. Wer an dem Kurs teilnimmt, stimmt zugleich der Nutzung von Zoom zu und willigt bei Anmeldung ein, dass seine E-Mail-Adresse an die Dozentin weitergegeben wird. Daher bitte bei der Anmeldung unbedingt eine gültige E-Mail-Adresse angeben! Vor Kursbeginn erhalten Sie einen Zugangslink per E-Mail. Für die Teilnahme benötigen Sie eine stabile Internetverbindung und ein Laptop/Tablet/ PC/ Headset. Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235/44302 oder 44305 melden.