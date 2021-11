Am Samstag, 20. November 2021, und am Sonntag, 21. November 2021, findet von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr der Kurs „Hochsensible Kinder – erkennen, verstehen und unterstützen“ im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2, statt. Hochsensible Kinder erleben die Welt intensiver und detailreicher als andere Kinder, Eindrücke werden umfassender verarbeitet. Etwa jedes fünfte Kind besitzt einen hochsensiblen Wesenszug aufgrund eines empfindlicheren Nervensystems. Das bedeutet beispielsweise eine ausgeprägte Beobachtungsbegabung und Vorstellungskraft, ein feines Gespür für die Stimmungen anderer. Erlebtes kann länger und tiefgreifender emotional nachhallen. Unter sozialen Konflikten und der Vielfalt von Alltagsreizen auf verschiedenen Sinneskanälen leiden hochsensible Kinder schnell. Das bedeutet für pädagogische Begleit- und Bezugspersonen eine größere Herausforderung im Alltag, feinfühlig die Bedürfnisse der Kinder wahrzunehmen und passende Rahmenbedingungen zu schaffen. In dieser Fortbildung erhalten Sie Informationen und vielseitige praktische Anregungen, hochsensible Kinder zu erkennen, besser zu verstehen und in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Angesprochen sind Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher, (Sozial-) Pädagoginnen und Pädagogen, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Coaches, Trainerinnen und Trainer und Interessierte, die mit Kindern arbeiten oder diese begleiten. Seminarinhalte sind: Informationen zum Thema Hochsensibilität Erfassen hochsensibler Bereiche anhand verschiedener Beispiele Kennenlernen von Einschätzungsbögen zur Hochsensibilität Annäherung zum Verstehen einer hochsensiblen Wahrnehmung durch praktische Selbsterfahrung Kennenlernen und Erfahren hilfreicher Übungen zur Reizfokussierung, Entlastung und Entspannung Klärung des Bezugs zur eigenen Sensibilität Methoden: Interaktive und informative Impulsvorträge zu den Bausteinen Erkennen, Verstehen und Unterstützen von Hochsensibilität Plenums- und Gruppenübungen (Selbst-) Reflexionsaufgaben Selbsterfahrungs- und Entspannungsübungen Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235/44302 oder 44305 melden.