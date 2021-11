Am Freitag, 19. November 2021, beginnt um 15 Uhr der Kurs „Fit im Büroalltag – MS OUTLOOK (für Frauen)“ im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2. Der Kurs umfasst zwei Termine jeweils Freitag von 15 Uhr bis 18 Uhr. In diesem Kurs werden die wichtigsten Grundlagenkenntnisse für den Büroalltag vermittelt und vertieft. Er richtet sich dabei speziell an Frauen, die längere Zeit nicht berufstätig waren und aktuelle EDV-Kenntnisse für einen (Wieder) Einstieg erwerben möchten. Die Teilnehmerinnen erlernen das Arbeiten mit Windows 10 und den MS Office 2016 Programmen Word, Excel, PowerPoint und Outlook: u. a. Dateimanagement, Textgestaltung, Serienbriefe, einfache Kalkulationen erstellen und formatieren, Präsentationen erstellen, E-Mails, Termine und Kontakte verwalten. Der Kurs kann – wenn alle Module besucht wurden – mit einer freiwilligen Xpert ECP R3 Online Prüfung abgeschlossen werden. Für die bestandene Prüfung wird ein Zertifikat ausgestellt. Das Prüfungsentgelt beträgt pro Modul zusätzlich 39,00 € (Änderungen vorbehalten). Im Kurs kann ein Buch zum Thema „Fit im Büroalltag mit Windows 10 und Office 2016″ zum Preis von 15 Euro erworben werden. (Änderungen vorbehalten). Das Buch umfasst alle Module (außer Outlook) und muss deshalb nur einmalig angeschafft werden. In Modul „MS Outlook“ erlernen Sie, wie Sie mit Outlook per E-Mail kommunizieren, Kontakte erstellen, Termine sowie Aufgaben erstellen und verwalten. Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235/44302 oder 44305 melden.