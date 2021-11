Fröhliches Filzen für Kinder – Neuer Kurs der Kreisvolkshochschule

Weiche, herbstlich winterliche Werke können Kinder ab 8 Jahren in der Jugendkunstschule in Limburgerhof der vhs Rhein-Pfalz-Kreis anfertigen. Es gibt verschiedene Filztechniken. Sie alle bieten ein großes kreatives Potenzial. Selbst Unerfahrene bekommen so sehr schnell Erfolgserlebnisse. In dem Kurs entstehen fröhliche Wesen, Tiere, vielleicht Blumen, Herbstliches, aber mit Sicherheit auch Winterliches zum Behalten und Verschenken. Der Kurs findet ab dem 12. November 2021 an fünf Freitagen jeweils von 16 bis 18 Uhr in Limburgerhof statt. Die Gebühr beträgt 95 Euro inklusive aller Materialien. Eine Anmeldung ist erforderlich. Mehr Infos unter www.vhs-rpk.de. Foto: Nicole Kolb-Papadopoulos (Kursleitung).