Volkshochschule Rhein-Pfalz-Kreis startet ins neue Semester Kursüberblick für September

Von A wie Aquafit, über E wie Englisch-lernen bis hin zu T wie T’ai Chi – die Angebote der Volkshochschule sind auch im neuen Semester wieder vielfältig. Los geht’s im September mit folgenden Kursen: F801060S02 Microsoft Outlook – Mail- und Terminmanagement, Beginn: Samstag, 28. August 2021, 9 bis 16 Uhr, Dauer: 1 Termin , Ort: Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2 F422191S01 Spanisch Auffrischung A1 – Gramática en diálogo, Beginn: Montag, 30. August 2021, 10 bis 11:30 Uhr, Dauer: 10 Termine, Ort: Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2 F406431S07 Englisch B2.3 Standard, Beginn: Dienstag, 31. August 2021, 18 bis 19.30 Uhr, Dauer: 14 Termine, Ort: Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2 F422322S05 Spanisch am Vormittag B1.2, Beginn: Dienstag, 31. August 2021, 8.45 bis 10.15 Uhr, Dauer: 13 Termine, Ort: Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2 F408131S02 Französisch A1.3 Standard. Beginn: Mittwoch, 1. September 2021, 17.30 bis 19 Uhr, Dauer: 12 Termine, Ort: Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2 F408312S05 Französisch B1.1 Standard. Beginn: Mittwoch, 1. September 2021, 18:30 bis 20 Uhr, Dauer: 10 Termine, Ort: Schifferstadt, Paul-von-Denis Gymnasium F422101S03 Spanisch für Anfänger*innen, Beginn: Mittwoch, 1. September 2021, 18 bis 19.30 Uhr, Dauer: 10 Termine, Ort: Schifferstadt, Paul-von-Denis Gymnasium F301101S04 Hatha-Yoga für Anfänger/innen, Beginn: Donnerstag, 2. September 2021, 15.45 bis 17.15 Uhr, Dauer: 6 Termine, Ort: Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2 F302402S03 Aquafit im Flachwasser, Beginn: Donnerstag, 2. September 2021, 20 bis 20:45 Uhr, Dauer: 6 Termine, Ort: Kreisbad Schifferstadt F406352S06 English for Refresher B1, Beginn: Donnerstag, 2. September 2021, 9.30 bis 11 Uhr, Dauer: 10 Termine, Ort: Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2 F422191S02 Spanisch A1: Practicamos las pasados, Beginn: Donnerstag, 2. September 2021, 19:30 bis 21 Uhr, Dauer: 10 Termine, Ort: Schifferstadt, Paul-von-Denis Gymnasium F301164S01 T’ai Chi Ch’uan (Kurzform) unter freiem Himmel für Fortgeschrittene, Beginn: Freitag, 3. September 2021, 18 bis 19:15 Uhr, Dauer: 12 Termine, Ort: Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2 F302173S08 Fit mit 55 plus: Gymnastik für Wirbelsäule, Beckenboden & Co. Beginn: Freitag, 3. September 2021, 10 bis 11 Uhr, Dauer: 8 Termine, Ort: Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2 F422181S02 Spanisch A1: Club de Lectura Beginn: Freitag, 3. September 2021, 18 bis 19.30 Uhr, Dauer: 5 Termine, Ort: Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2 F210005S06 Drehen auf der Töpferscheibe für Fortgeschrittene, Beginn: Samstag, 4. September 2021, 10 bis 16 Uhr, Dauer: 1 Termin, Ort: Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2 F301161S01 T’ai Chi Ch’uan (Kurzform) unter freiem Himmel für Neulinge, Beginn: Samstag, 4. September 2021, 9 bis 16 Uhr, Dauer: 1 Termin, Ort: Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2 Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235/44302 oder 44305 melden.