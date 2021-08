Am Samstag, 14. August findet von 9 bis 18 Uhr ein „MS WORD Grundkurs“ im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2, statt. In diesem Kurs erlernen Sie die grundlegenden Techniken der Textverarbeitung an konkreten praxisnahen Beispielen, um ansprechende Dokumente wie Briefe, Lebensläufe, Einladungen etc. erstellen zu können. Inhalte: Arbeitsoberfläche – Markieren – Erfassen und Bearbeiten von Texten – Korrektur – Textbausteine – Dateiverwaltung – Formatieren von Dokumenten – Aufzählung und Nummerierung – Kopf- und Fußzeilen – Layout – Drucken. Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235/44302 oder 44305 melden.

Am Samstag, 21. August findet von 9 bis 16 Uhr ein „MS EXCEL Aufbaukurs“ im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2, statt. Spezielle Funktionen einsetzen, professionelle Diagramme erstellen, komplexe Auswertungen mithilfe von Pivot-Tabellen und vieles mehr: In diesem Seminar erlernen und vertiefen Sie die professionellen Arbeitstechniken im Umgang mit Microsoft Excel und lernen, wie Sie Ihre Daten schnell und professionell analysieren und visualisieren können. Inhalte: Listenfunktion und Filter – Weiterführende Funktionen – Daten konsolidieren – Pivot-Tabellen – Datentabelle – Zielwertsuche – Szenarien erstellen – Spezielle Diagramme. Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235/44302 oder 44305 melden.