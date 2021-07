Am Samstag, 10. Juli 2021 findet von 10 bis 17 Uhr der Kurs „Raku-Töpfern (Aufbaukeramik)“ im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2, statt. Dieser Töpferkurs ist für Erwachsene (Anfänger ebenso wie Fortgeschrittene) gedacht, die einmal nach Herzenslust aus Ton Gefäße oder Skulpturen für den Raku-Brand herstellen möchten. Es wird ohne Drehscheibe nur mit den Händen gearbeitet. Japanische Raku-Arbeiten dienen der Inspiration; eigene Ideen sind willkommen. Tonwerkzeuge sind vorhanden, der Ton kann bei der Dozentin erworben werden. Für das Glasieren und Brennen der Werke wird ein separater Kurs angeboten. Für weitere Informationen und Anmeldungen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235/44302 oder 44305 melden. WordPress für EinsteigerInnen Schifferstadt. Am Freitag, 2. Juli 2021 beginnt um 16 Uhr der Kurs „Wordpress für Einsteiger*innen“ im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2. Der Kurs umfasst zwei Termine, jeweils von 16 bis 20 Uhr. WordPress ist mittlerweile eines der beliebtesten Content Management Systeme der Welt. Auch ohne Programmierkenntnisse haben Nutzer die Möglichkeit interessante Texte, Fotos oder Produkte einem größeren Publikum mittels Webseiten oder Onlinetagebüchern (Blogs) zu zeigen. Die erforderlichen Schritte sind schnell gemacht und die Möglichkeiten, eigene Vorstellungen zur Gestaltung umzusetzen, sind riesig. In diesem Kurs richtet sich jeder einen kostenlosen Blog bei WordPress ein und lernt, wie die eigenen Ideen schnell und effizient umgesetzt werden können. Dieser Kurs wird mit Online-Anteilen in der vhs.cloud unterstützt. Für weitere Informationen und Anmeldungen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235/44302 oder 44305 melden.