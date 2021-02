Tiefbauarbeiten für Versorgungsleitungen in der Müllergasse

Wegen Erstellung eines Hausanschlusses werden die Stadtwerke Schifferstadt witterungs-abhängig voraussichtlich ab dem 15.02.20201 Tiefbauarbeiten in Schifferstadt in der Müllergasse bei Haus-Nr. 10 durchführen.

Die Arbeiten erfordern eine Vollsperrung der Müllergasse in diesem Bereich; Fußgänger können den Arbeitsbereich weiterhin passieren. Die Umleitung erfolgt über die Holzgasse und Langgasse. Die Dauer der Gesamtmaßnahme beträgt voraussichtlich ca. 1 Woche. Wir bitten um Verständnis für diese Baumaßnahme und den damit verbundenen Behinderungen.