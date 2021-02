Die Diskussion, die den Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern nach dem 2:0-Derbysieg in Mannheim in dieser Woche und im Vorfeld der Partie gegen Bayern München II (Samstag, 14 Uhr) begleitete, war keine sportliche. Vielmehr drehte sich vieles um die Feierlichkeiten der Mannschaft mit 300 Fans am Samstagabend am Betzenberg.

Den ausführlichen Vorbericht lesen Sie in der Ausgabe vom Samstag, 13. Februar 2021